https://1prime.ru/20240515/nabiullina-848192337.html

ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу

ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу - 15.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу

Банк России считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу без посредников, регулятор не нашел таких прецедентов в мировой практике, сообщила... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:29+0300

2024-05-15T13:29+0300

2024-05-15T13:29+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу без посредников, регулятор не нашел таких прецедентов в мировой практике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, как меняются, эволюционируют бизнес-модели как биржи, так и крупных брокеров, которые интернализируются, движутся к модели по сути создания организованных торгов на своей инфраструктуре с особенностями ценообразования", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Биржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя справедливости ради надо сказать, что в мире таких прецедентов мы не нашли. Но тем не менее эти процессы идут, и нам нужно вместе с участниками рынка разобраться в них и решить, что мы делаем: более четко разграничиваем функции этих игроков либо считаем, что во взаимопроникновении есть плюсы и это может быть полезно, удобно для клиентов. И мы как регулятор будем смотреть с точки зрения клиента, прежде всего", - продолжила она. По ее словам, регулятор собирается выпустить консультативный доклад по дезинтермедиации и обсудить его на финансовом конгрессе в июле этого года. "Для нас вопрос неочевиден, он открытый, я думаю, как и для участников рынка, но мы с вами вместе не можем закрывать глаза на те процессы, которые происходят. Надо решить, что с этим делать, уже в самом начале, чтобы потом не ломать устоявшиеся бизнес-модели, которые возникнут, а мы увидим в них риски", - заключила Набиуллина. В марте СМИ сообщали, что ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу.

https://1prime.ru/20240515/nabiullina-848190409.html

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эльвира набиуллина