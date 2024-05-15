Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240515/nabiullina-848192337.html
ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу
ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу - 15.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу
Банк России считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу без посредников, регулятор не нашел таких прецедентов в мировой практике, сообщила... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:29+0300
2024-05-15T13:29+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/44/829114467_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_665fb09f004f58c4eef303d81927d274.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу без посредников, регулятор не нашел таких прецедентов в мировой практике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, как меняются, эволюционируют бизнес-модели как биржи, так и крупных брокеров, которые интернализируются, движутся к модели по сути создания организованных торгов на своей инфраструктуре с особенностями ценообразования", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Биржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя справедливости ради надо сказать, что в мире таких прецедентов мы не нашли. Но тем не менее эти процессы идут, и нам нужно вместе с участниками рынка разобраться в них и решить, что мы делаем: более четко разграничиваем функции этих игроков либо считаем, что во взаимопроникновении есть плюсы и это может быть полезно, удобно для клиентов. И мы как регулятор будем смотреть с точки зрения клиента, прежде всего", - продолжила она. По ее словам, регулятор собирается выпустить консультативный доклад по дезинтермедиации и обсудить его на финансовом конгрессе в июле этого года. "Для нас вопрос неочевиден, он открытый, я думаю, как и для участников рынка, но мы с вами вместе не можем закрывать глаза на те процессы, которые происходят. Надо решить, что с этим делать, уже в самом начале, чтобы потом не ломать устоявшиеся бизнес-модели, которые возникнут, а мы увидим в них риски", - заключила Набиуллина. В марте СМИ сообщали, что ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу.
https://1prime.ru/20240515/nabiullina-848190409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/44/829114467_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_ee0fc7fa25817f0f035e7475652e524b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
13:29 15.05.2024
 
ЦБ назвал неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу

Набиуллина: ЦБ считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России считает неочевидным вопрос прямого доступа инвесторов на биржу без посредников, регулятор не нашел таких прецедентов в мировой практике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, как меняются, эволюционируют бизнес-модели как биржи, так и крупных брокеров, которые интернализируются, движутся к модели по сути создания организованных торгов на своей инфраструктуре с особенностями ценообразования", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"Биржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя справедливости ради надо сказать, что в мире таких прецедентов мы не нашли. Но тем не менее эти процессы идут, и нам нужно вместе с участниками рынка разобраться в них и решить, что мы делаем: более четко разграничиваем функции этих игроков либо считаем, что во взаимопроникновении есть плюсы и это может быть полезно, удобно для клиентов. И мы как регулятор будем смотреть с точки зрения клиента, прежде всего", - продолжила она.
По ее словам, регулятор собирается выпустить консультативный доклад по дезинтермедиации и обсудить его на финансовом конгрессе в июле этого года.
"Для нас вопрос неочевиден, он открытый, я думаю, как и для участников рынка, но мы с вами вместе не можем закрывать глаза на те процессы, которые происходят. Надо решить, что с этим делать, уже в самом начале, чтобы потом не ломать устоявшиеся бизнес-модели, которые возникнут, а мы увидим в них риски", - заключила Набиуллина.
В марте СМИ сообщали, что ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций
12:48
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала