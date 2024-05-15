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Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам - 15.05.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам
Предприятия, которые пострадали от паводка в Оренбургской области, получат отсрочку по налогам на год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:54+0300
2024-05-15T11:54+0300
налоги
паводок
оренбургская область
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предприятия, которые пострадали от паводка в Оренбургской области, получат отсрочку по налогам на год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.Мишустин призвал в этих условиях поддержать бизнес, помочь им сохранить кадры."Для этого мы предоставим отсрочку на 12 месяцев по уплате целого ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Соответствующие постановления правительства будут подготовлены в ближайшее время", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что решение коснется компаний, доходы которых снизились более чем на треть. По мнению премьера, это решение снизит финансовую нагрузку на бизнес и направит ресурсы на решение текущих задач.
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паводок, оренбургская область, правительство рф, михаил мишустин
Налоги, паводок, Оренбургская область, Правительство РФ, Михаил Мишустин
11:54 15.05.2024
 
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам

Кабмин даст отсрочку по налогам на год предприятиям, пострадавшим от паводка в Оренбуржье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предприятия, которые пострадали от паводка в Оренбургской области, получат отсрочку по налогам на год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
Мишустин призвал в этих условиях поддержать бизнес, помочь им сохранить кадры.
"Для этого мы предоставим отсрочку на 12 месяцев по уплате целого ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Соответствующие постановления правительства будут подготовлены в ближайшее время", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что решение коснется компаний, доходы которых снизились более чем на треть. По мнению премьера, это решение снизит финансовую нагрузку на бизнес и направит ресурсы на решение текущих задач.
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НалогипаводокОренбургская областьПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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