https://1prime.ru/20240515/nalogi-848187513.html

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам - 15.05.2024, ПРАЙМ

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье предприятия получат отрочку по налогам

Предприятия, которые пострадали от паводка в Оренбургской области, получат отсрочку по налогам на год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:54+0300

2024-05-15T11:54+0300

2024-05-15T11:54+0300

налоги

паводок

оренбургская область

правительство рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847331788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf18afc083f4e268e87602496df354a3.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предприятия, которые пострадали от паводка в Оренбургской области, получат отсрочку по налогам на год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.Мишустин призвал в этих условиях поддержать бизнес, помочь им сохранить кадры."Для этого мы предоставим отсрочку на 12 месяцев по уплате целого ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Соответствующие постановления правительства будут подготовлены в ближайшее время", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что решение коснется компаний, доходы которых снизились более чем на треть. По мнению премьера, это решение снизит финансовую нагрузку на бизнес и направит ресурсы на решение текущих задач.

https://1prime.ru/20240514/kabmin-848168723.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

паводок, оренбургская область, правительство рф, михаил мишустин