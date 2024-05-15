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"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс - 15.05.2024, ПРАЙМ
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс
НАТО может полность развалиться, если Дональд Трамп станет президентом США, роль альянса ослабят его позиция и отношение к конфликту на Украине. Об этом пишет... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:04+0300
2024-05-15T12:04+0300
2024-05-15T12:04+0300
нато
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. НАТО может полность развалиться, если Дональд Трамп станет президентом США, роль альянса ослабят его позиция и отношение к конфликту на Украине. Об этом пишет издание Foreign Affairs.Отмечается, что Трамп считает блок отжившим свое. Ранее он заявлял, что поощрит Россию делать "то, что она хочет", с членами НАТО, которые не платят достаточный объем взносов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Трамп может резко ослабить альянс, не выходя из него формально. Даже если он не откажет НАТО в американской поддержке полностью, то нынешняя позиция Трампа в отношении альянса и его незаинтересованность в поддержке Украины, если они будут приняты в качестве национальной политики США, подорвут доверие Европы к американскому лидерству и военной решимости Америки", - пишет издание.Как говорится в статье, первой жертвой антинатовских инстинктов Трампа станет Украина - Европа без поддержки США не захочет финансировать Киев, в результате чего Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией.Кроме того, ЕС без США лишится ключевых инструментов, таких как военно-воздушная логистика, дозаправка военных самолетов в воздухе, высотная противовоздушная оборона, космические средства и оперативная разведка."НАТО без США, возможно, будет еле-еле ковылять вперед, но более вероятно, что альянс полностью развалится", - отмечает FA.Полный текст читайте на ИноСМИ
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нато, сша, дональд трамп
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс
FA: в случае выхода США из НАТО альянс постепенно развалится
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
НАТО может полность развалиться, если Дональд Трамп станет президентом США, роль альянса ослабят его позиция и отношение к конфликту на Украине. Об этом пишет издание Foreign Affairs
.
Отмечается, что Трамп считает блок отжившим свое. Ранее он заявлял, что поощрит Россию делать "то, что она хочет", с членами НАТО, которые не платят достаточный объем взносов.
"Трамп может резко ослабить альянс, не выходя из него формально. Даже если он не откажет НАТО в американской поддержке полностью, то нынешняя позиция Трампа в отношении альянса и его незаинтересованность в поддержке Украины, если они будут приняты в качестве национальной политики США, подорвут доверие Европы к американскому лидерству и военной решимости Америки", - пишет издание.
Как говорится в статье, первой жертвой антинатовских инстинктов Трампа станет Украина - Европа без поддержки США не захочет финансировать Киев, в результате чего Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией.
Кроме того, ЕС без США лишится ключевых инструментов, таких как военно-воздушная логистика, дозаправка военных самолетов в воздухе, высотная противовоздушная оборона, космические средства и оперативная разведка.
"НАТО без США, возможно, будет еле-еле ковылять вперед, но более вероятно, что альянс полностью развалится", - отмечает FA.
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