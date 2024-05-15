https://1prime.ru/20240515/oborona-848203703.html

Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность

Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность

Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:01+0300

2024-05-15T16:01+0300

2024-05-15T16:19+0300

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округовТак, российский лидер заявил, что посредством увеличения расходов на "оборонку" и безопасность страна учитывает то, что перед гражданами должны быть выполнены все социальные обязательства. По словам Путина, речь идет о том, что должны достигаться национальные цели, в том числе социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания."Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал президент.Ранее Владимир Путин на встрече представил нового главу Министерства обороны Андрея Белоусова, который заня пост министра обороны во вторник 14 мая. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240515/belousov-848203052.html

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россия, андрей белоусов, владимир путин