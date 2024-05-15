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Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность
Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:01+0300
2024-05-15T16:19+0300
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округовТак, российский лидер заявил, что посредством увеличения расходов на "оборонку" и безопасность страна учитывает то, что перед гражданами должны быть выполнены все социальные обязательства. По словам Путина, речь идет о том, что должны достигаться национальные цели, в том числе социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания."Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал президент.Ранее Владимир Путин на встрече представил нового главу Министерства обороны Андрея Белоусова, который заня пост министра обороны во вторник 14 мая. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, андрей белоусов, владимир путин
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Владимир Путин
16:01 15.05.2024 (обновлено: 16:19 15.05.2024)
 
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность

Путин: растущие расходы на оборону и безопасность дают толчок развитию промышленности

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов
Так, российский лидер заявил, что посредством увеличения расходов на "оборонку" и безопасность страна учитывает то, что перед гражданами должны быть выполнены все социальные обязательства. По словам Путина, речь идет о том, что должны достигаться национальные цели, в том числе социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания.
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
15:50
"Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал президент.
Ранее Владимир Путин на встрече представил нового главу Министерства обороны Андрея Белоусова, который заня пост министра обороны во вторник 14 мая. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
РОССИЯАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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