https://1prime.ru/20240515/oborona-848203703.html
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность
Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:01+0300
2024-05-15T16:01+0300
2024-05-15T16:19+0300
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округовТак, российский лидер заявил, что посредством увеличения расходов на "оборонку" и безопасность страна учитывает то, что перед гражданами должны быть выполнены все социальные обязательства. По словам Путина, речь идет о том, что должны достигаться национальные цели, в том числе социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания."Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал президент.Ранее Владимир Путин на встрече представил нового главу Министерства обороны Андрея Белоусова, который заня пост министра обороны во вторник 14 мая. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, андрей белоусов, владимир путин
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Путин рассказал о преимуществах растущих расходов на оборону и безопасность
Путин: растущие расходы на оборону и безопасность дают толчок развитию промышленности
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Нарастающие расходы на оборону и безопасность способствуют развитию промышленности, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов
Так, российский лидер заявил, что посредством увеличения расходов на "оборонку" и безопасность страна учитывает то, что перед гражданами должны быть выполнены все социальные обязательства. По словам Путина, речь идет о том, что должны достигаться национальные цели, в том числе социальные, то есть образование, здравоохранение, поддержка ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания.
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
"Вот все это должно быть безусловно исполнено при растущих расходах на оборону. При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок к развитию промышленности в целом", - сказал президент.
Ранее Владимир Путин на встрече представил нового главу Министерства обороны Андрея Белоусова, который заня пост министра обороны во вторник 14 мая. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.