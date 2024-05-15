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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 15.05.2024, ПРАЙМ
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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 15.05.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год на 0,2 миллиона баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:02+0300
2024-05-15T11:03+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год на 0,2 миллиона баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Согласно прогнозам, рост (спроса - ред.) мировой экономики в этом году составит в среднем 580 тысяч баррелей в сутки, что приведет к увеличению предложения нефти до рекордных 102,7 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, в то время как добыча в странах ОПЕК+, по прогнозам, сократится на 840 тысяч баррелей в сутки при условии сохранения существующих добровольных сокращений", - говорится в докладе МЭА. Месяцем ранее прогноз МЭА был выше - 102,9 миллиона баррелей в сутки. При этом тремя месяцами ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.
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мэа, нефть, добыча, новости
Энергетика, МЭА, Нефть, добыча, Новости
11:02 15.05.2024 (обновлено: 11:03 15.05.2024)
 
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА чуть понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 г, до 102,7 млн б/с

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год на 0,2 миллиона баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, до 102,7 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Согласно прогнозам, рост (спроса - ред.) мировой экономики в этом году составит в среднем 580 тысяч баррелей в сутки, что приведет к увеличению предложения нефти до рекордных 102,7 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, в то время как добыча в странах ОПЕК+, по прогнозам, сократится на 840 тысяч баррелей в сутки при условии сохранения существующих добровольных сокращений", - говорится в докладе МЭА.
Месяцем ранее прогноз МЭА был выше - 102,9 миллиона баррелей в сутки. При этом тремя месяцами ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.
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