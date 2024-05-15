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Суцкевер заявил об уходе из OpenAI

Суцкевер заявил об уходе из OpenAI - 15.05.2024, ПРАЙМ

Суцкевер заявил об уходе из OpenAI

Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T07:42+0300

2024-05-15T07:42+0300

2024-05-15T07:42+0300

экономика

openai

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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. "Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал он в социальной сети Х. При этом он пообещал своевременно поделиться подробностями касательно своего нового места работы. Основатель OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, который работает в компании директором по научным исследованиям. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, набравшего популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Тогда он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, позже он разорвал связи со стартапом.

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