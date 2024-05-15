https://1prime.ru/20240515/openai-848171454.html
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI - 15.05.2024, ПРАЙМ
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI
Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T07:42+0300
2024-05-15T07:42+0300
2024-05-15T07:42+0300
экономика
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. "Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал он в социальной сети Х. При этом он пообещал своевременно поделиться подробностями касательно своего нового места работы. Основатель OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, который работает в компании директором по научным исследованиям. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, набравшего популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Тогда он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, позже он разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20240507/ii-847972232.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
openai
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI
Сооснователь OpenAI Суцкевер заявил, что покидает компанию
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию.
"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал он в социальной сети Х.
При этом он пообещал своевременно поделиться подробностями касательно своего нового места работы.
Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто
Основатель OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, который работает в компании директором по научным исследованиям.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, набравшего популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Тогда он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, позже он разорвал связи со стартапом.