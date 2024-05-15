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Суцкевер заявил об уходе из OpenAI - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Суцкевер заявил об уходе из OpenAI
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI - 15.05.2024, ПРАЙМ
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI
Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T07:42+0300
2024-05-15T07:42+0300
экономика
openai
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. "Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал он в социальной сети Х. При этом он пообещал своевременно поделиться подробностями касательно своего нового места работы. Основатель OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, который работает в компании директором по научным исследованиям. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, набравшего популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Тогда он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, позже он разорвал связи со стартапом.
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Экономика, OpenAI
07:42 15.05.2024
 
Суцкевер заявил об уходе из OpenAI

Сооснователь OpenAI Суцкевер заявил, что покидает компанию

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Научный руководитель и сооснователь OpenAI, которая является-разработчиком чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию.
"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI", - написал он в социальной сети Х.
При этом он пообещал своевременно поделиться подробностями касательно своего нового места работы.
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7 мая, 13:09
Основатель OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, который работает в компании директором по научным исследованиям.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, набравшего популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Тогда он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, позже он разорвал связи со стартапом.
 
ЭкономикаOpenAI
 
 
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