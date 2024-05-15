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"Просто не работают". Россия выводит из строя дорогостоящее западное оружие
"Просто не работают". Россия выводит из строя дорогостоящее западное оружие - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Просто не работают". Россия выводит из строя дорогостоящее западное оружие
ВС России успешно применяют методы радиоэлектронной борьбы, снижая эффективность западной техники, пишет чешское издание Lidovky. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:19+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ВС России успешно применяют методы радиоэлектронной борьбы, снижая эффективность западной техники, пишет чешское издание Lidovky."Просто не работало",— так сайту BI ответил заместитель по закупкам и вооружениям в Министерстве обороны США Уильям Лаплант, когда поставленное Киеву высокоточное оружие почти сразу вышло из строя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты Института Хадсона отметили, что российская армия успешно применяет методы глушения GPS, что делает западные виды вооружений менее эффективными.Тем не менее, ВСУ активно работают над тем, чтобы найти способы защититься от российских систем радиоэлектронной борьбы. Киев и Вашингтон разрабатывают модификации для боеприпасов, чтобы сделать их менее уязвимыми, а также помочь им обнаруживать источники помех.Россия в свою очередь активно борется с беспилотниками и развивает радиоэлектронную борьбу. "Россияне действуют весьма успешно, и тактическая необходимость — придумать способ, как обойти эффективность этой радиоэлектронной борьбы", — отмечается в издании.Недавно появились сведения о системе РЭБ под названием "Тобол", которая поможет перекрыть доступ украинским войскам к спутниковому интернет-сервису Starlink, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вооружения, РОССИЯ, США, Новости
"Просто не работают". Россия выводит из строя дорогостоящее западное оружие
Lidovky: Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
ВС России успешно применяют методы радиоэлектронной борьбы, снижая эффективность западной техники, пишет
чешское издание Lidovky.
"Просто не работало",— так сайту BI ответил заместитель по закупкам и вооружениям в Министерстве обороны США Уильям Лаплант, когда поставленное Киеву высокоточное оружие почти сразу вышло из строя.
Эксперты Института Хадсона отметили, что российская армия успешно применяет методы глушения GPS, что делает западные виды вооружений менее эффективными.
Тем не менее, ВСУ активно работают над тем, чтобы найти способы защититься от российских систем радиоэлектронной борьбы. Киев и Вашингтон разрабатывают модификации для боеприпасов, чтобы сделать их менее уязвимыми, а также помочь им обнаруживать источники помех.
Россия в свою очередь активно борется с беспилотниками и развивает радиоэлектронную борьбу. "Россияне действуют весьма успешно, и тактическая необходимость — придумать способ, как обойти эффективность этой радиоэлектронной борьбы", — отмечается в издании.
Недавно появились сведения о системе РЭБ под названием "Тобол", которая поможет перекрыть доступ украинским войскам к спутниковому интернет-сервису Starlink, заключили в публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия