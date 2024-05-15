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Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка
Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка - 15.05.2024, ПРАЙМ
Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка
Правительство России выделит Оренбургской области пять миллиардов рублей и четыре миллиарда Курганской области на борьбу с последствиями паводка. Об этом... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:12+0300
2024-05-15T12:33+0300
россия
михаил мишустин
паводок
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство России выделит Оренбургской области пять миллиардов рублей и четыре миллиарда Курганской области на борьбу с последствиями паводка. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По словам главы правительства, ранее Оренбургская область получила 0,5 миллиарда рублей на борьбу с последствиями затопления. "Теперь по поручению президента дополнительно выделим пять миллиардов рублей", — сказал он.Кроме того, Курганская область получит четыре миллиарда рублей, которые преимущественно будут направлены на выплаты жителям, ремонт поврежденного или приобретение нового жилья, а также восстановление затопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы и инженерной инфраструктуры.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
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россия, михаил мишустин, паводок, новости
РОССИЯ, Михаил Мишустин, паводок, Новости, Кабмин
12:12 15.05.2024 (обновлено: 12:33 15.05.2024)
 
Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка

Мишустин: власти выделят 5 млрд рублей Оренбуржью на борьбу с последствиями паводка

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство России выделит Оренбургской области пять миллиардов рублей и четыре миллиарда Курганской области на борьбу с последствиями паводка. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, ранее Оренбургская область получила 0,5 миллиарда рублей на борьбу с последствиями затопления. "Теперь по поручению президента дополнительно выделим пять миллиардов рублей", — сказал он.
Кроме того, Курганская область получит четыре миллиарда рублей, которые преимущественно будут направлены на выплаты жителям, ремонт поврежденного или приобретение нового жилья, а также восстановление затопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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КабминРОССИЯМихаил МишустинпаводокНовости
 
 
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