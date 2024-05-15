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Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка

Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка - 15.05.2024, ПРАЙМ

Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка

Правительство России выделит Оренбургской области пять миллиардов рублей и четыре миллиарда Курганской области на борьбу с последствиями паводка. Об этом... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:12+0300

2024-05-15T12:12+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство России выделит Оренбургской области пять миллиардов рублей и четыре миллиарда Курганской области на борьбу с последствиями паводка. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По словам главы правительства, ранее Оренбургская область получила 0,5 миллиарда рублей на борьбу с последствиями затопления. "Теперь по поручению президента дополнительно выделим пять миллиардов рублей", — сказал он.Кроме того, Курганская область получит четыре миллиарда рублей, которые преимущественно будут направлены на выплаты жителям, ремонт поврежденного или приобретение нового жилья, а также восстановление затопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы и инженерной инфраструктуры.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

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россия, михаил мишустин, паводок, новости