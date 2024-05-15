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Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ
Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ
Программа долгосрочных сбережений привлекла уже 17 миллиардов рублей клиентских активов, заключено больше 400 тысяч договоров, рассказала журналистам директор... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:43+0300
2024-05-15T14:43+0300
2024-05-15T14:54+0300
программа долгосрочных сбережений
банк россии
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений привлекла уже 17 миллиардов рублей клиентских активов, заключено больше 400 тысяч договоров, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова."Пока, по нашим подсчетам, где-то в районе 17 миллиардов рублей уже пришло, это клиентские активы, которыми будут теперь располагать", - сказала она в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".По ее словам, пенсионные фонды ждали, когда примут поправки в налоговый кодекс - они немного подзадержались. "Плюс любому инструменту, даже если мы вспомним ИИС, когда стартовали, какое-то время нужно на раскрутку", - отметила она."Пока 17 миллиардов рублей кажется немного, но, с другой стороны, это только четыре месяца, которые были потрачены на то, чтобы выстроить эту модель и начать уже двигаться. Считаем, что цифры будут увеличиваться в большем объеме по сравнению с теми, которые мы видели до этого. В целом видим, что больше 400 тысяч договоров граждан, которые пришли, и средства есть", - заключила она.Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
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программа долгосрочных сбережений
программа долгосрочных сбережений, Банк России
Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ
ЦБ: программа долгосрочных сбережений уже привлекла 17 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений привлекла уже 17 миллиардов рублей клиентских активов, заключено больше 400 тысяч договоров, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Пока, по нашим подсчетам, где-то в районе 17 миллиардов рублей уже пришло, это клиентские активы, которыми будут теперь располагать", - сказала она в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
По ее словам, пенсионные фонды ждали, когда примут поправки в налоговый кодекс - они немного подзадержались. "Плюс любому инструменту, даже если мы вспомним ИИС, когда стартовали, какое-то время нужно на раскрутку", - отметила она.
"Пока 17 миллиардов рублей кажется немного, но, с другой стороны, это только четыре месяца, которые были потрачены на то, чтобы выстроить эту модель и начать уже двигаться. Считаем, что цифры будут увеличиваться в большем объеме по сравнению с теми, которые мы видели до этого. В целом видим, что больше 400 тысяч договоров граждан, которые пришли, и средства есть", - заключила она.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
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