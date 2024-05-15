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Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ

Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ

Программа долгосрочных сбережений привлекла уже 17 миллиардов рублей клиентских активов, заключено больше 400 тысяч договоров, рассказала журналистам директор... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:43+0300

2024-05-15T14:43+0300

2024-05-15T14:54+0300

программа долгосрочных сбережений

банк россии

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений привлекла уже 17 миллиардов рублей клиентских активов, заключено больше 400 тысяч договоров, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова."Пока, по нашим подсчетам, где-то в районе 17 миллиардов рублей уже пришло, это клиентские активы, которыми будут теперь располагать", - сказала она в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".По ее словам, пенсионные фонды ждали, когда примут поправки в налоговый кодекс - они немного подзадержались. "Плюс любому инструменту, даже если мы вспомним ИИС, когда стартовали, какое-то время нужно на раскрутку", - отметила она."Пока 17 миллиардов рублей кажется немного, но, с другой стороны, это только четыре месяца, которые были потрачены на то, чтобы выстроить эту модель и начать уже двигаться. Считаем, что цифры будут увеличиваться в большем объеме по сравнению с теми, которые мы видели до этого. В целом видим, что больше 400 тысяч договоров граждан, которые пришли, и средства есть", - заключила она.Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

https://1prime.ru/20240417/minfin-847456259.html

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программа долгосрочных сбережений