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В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева, пишут СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева, пишут СМИ
В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева, пишут СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева, пишут СМИ
В администрации президента США Джо Байдена усиливается ощущение, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине, передает издание... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:57+0300
2024-05-15T10:57+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена усиливается ощущение, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине, передает издание New York Times."В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.В Кремле также заявляли об отсутствии предпосылок решения конфликта мирным путем, поэтому в настоящее время Москва будет придерживаться курса достижения целей спецоперации.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
10:57 15.05.2024
 
В Белом доме ждут "решающих" месяцев для Киева, пишут СМИ

NYT: в Белом доме ждут решающих месяцев для Киева и возможные мирные переговоры

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена усиливается ощущение, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине, передает издание New York Times.
"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
В Кремле также заявляли об отсутствии предпосылок решения конфликта мирным путем, поэтому в настоящее время Москва будет придерживаться курса достижения целей спецоперации.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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