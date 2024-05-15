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В Росконгрессе рассказали, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ-2024

В Росконгрессе рассказали, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ-2024 - 15.05.2024, ПРАЙМ

В Росконгрессе рассказали, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:01+0300

2024-05-15T12:01+0300

2024-05-15T12:28+0300

россия

пмэф

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс"."В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Он отметил, что участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом, создавать новые партнерские кооперации, что содействует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ является платформой, где структурированный и целенаправленный диалог между участниками мирового бизнеса и государственными деятелями способствует развитию эффективного международного сотрудничества.

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россия, пмэф