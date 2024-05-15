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Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-24

Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-24 - 15.05.2024, ПРАЙМ

Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-24

Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:22+0300

2024-05-15T15:22+0300

2024-05-15T15:22+0300

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КАЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Иранская делегация будет принимать участие. С большой вероятностью господин Базрпаш, министр транспорта, будет принимать участие", — сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили представители более 110 стран и территорий.

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пмэф, росконгресс, иран