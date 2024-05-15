АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в апреле

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Апрель 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
0,421
4,014
4,089
8,525
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
0,421
2,906
0,416
3,743
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
0,797
0,181
0,978
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт.ч
0,311
3,493
3,804
Фактический отпуск мощности
Апрель 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
2,084
4,482
8,944
15,510
1
Прочие потребители
млн. кВт
2,084
2,170
0,801
5,055
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
1,320
0,203
1,523
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт
0,992
7,941
8,933
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