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Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:26+0300

2024-05-15T19:26+0300

2024-05-15T19:26+0300

экономика

россия

прожиточный минимум

минтруд

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", — прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, прожиточный минимум, минтруд