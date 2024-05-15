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Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России
Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России - 15.05.2024, ПРАЙМ
Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России
Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:26+0300
2024-05-15T19:26+0300
экономика
россия
прожиточный минимум
минтруд
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", — прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.
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Экономика, РОССИЯ, прожиточный минимум, Минтруд
19:26 15.05.2024
 
Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Минтруда: прожиточный минимум в 2025 году достигнет 17 733 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ.
Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
"Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", — прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯпрожиточный минимумМинтруд
 
 
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