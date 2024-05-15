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Путин охарактеризовал торгово-экономические отношения с Китаем
Путин охарактеризовал торгово-экономические отношения с Китаем - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал торгово-экономические отношения с Китаем
Отношения России и КНР в торгово-экономической сфере развиваются стремительно, показывая иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, такое заявление... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T05:20+0300
2024-05-15T05:20+0300
2024-05-15T05:24+0300
экономика
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР в торгово-экономической сфере развиваются стремительно, показывая иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа".. "Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям", - сказал Путин.Он отметил, что двусторонняя торговля РФ и Китая в настоящее время составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней."Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, китай, россия
Экономика, Владимир Путин, КИТАЙ, РОССИЯ
Путин охарактеризовал торгово-экономические отношения с Китаем
Путин: торгово-экономические отношения с Китам показывают иммунитет к внешним вызовам
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР в торгово-экономической сфере развиваются стремительно, показывая иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа"..
"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям", - сказал Путин.
Он отметил, что двусторонняя торговля РФ и Китая в настоящее время составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней.
"Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - подчеркнул Путин.
Россия и Китай будут развивать торговлю нефтью, заявил посол КНР в РФ