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Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики

Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики

Россия ставит перед собой задачу войти в первую четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа". | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T05:28+0300

2024-05-15T05:28+0300

2024-05-15T05:28+0300

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу войти в первую четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа"."Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты", - сказал глава российского государства.По его словам, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния российских граждан."При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", - подчеркнул президент.

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владимир путин, россия