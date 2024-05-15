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Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики
Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики
Россия ставит перед собой задачу войти в первую четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа". | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T05:28+0300
2024-05-15T05:28+0300
2024-05-15T05:28+0300
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу войти в первую четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа"."Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты", - сказал глава российского государства.По его словам, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния российских граждан."При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", - подчеркнул президент.
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владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики
Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу войти в первую четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью "Синьхуа".
"Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты", - сказал глава российского государства.
По его словам, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния российских граждан.
"При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", - подчеркнул президент.
Путин попросил оказать поддержку министрам из регионов