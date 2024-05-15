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Путин указал на успехи России и Китая в экономике - 15.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240515/putin-848170736.html
Путин указал на успехи России и Китая в экономике
Путин указал на успехи России и Китая в экономике - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин указал на успехи России и Китая в экономике
Результаты России и Китая в экономике на фоне неурядиц на Западе в этой сфере подтверждают, что выбранный суверенный курс является правильным, заявил в интервью | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T06:51+0300
2024-05-15T06:51+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Результаты России и Китая в экономике на фоне неурядиц на Западе в этой сфере подтверждают, что выбранный суверенный курс является правильным, заявил в интервью агентству "Синьхуа" президент Владимир Путин."Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный", - подчеркнул глава государства.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
06:51 15.05.2024
 
Путин указал на успехи России и Китая в экономике

Путин: результаты РФ и КНР при неурядицах Запада в экономике говорят о правильности курса

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Результаты России и Китая в экономике на фоне неурядиц на Западе в этой сфере подтверждают, что выбранный суверенный курс является правильным, заявил в интервью агентству "Синьхуа" президент Владимир Путин.
"Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный", - подчеркнул глава государства.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Путин озвучил фундаментальную задачу для российской экономики
05:28
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
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