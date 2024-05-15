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Путин указал на успехи России и Китая в экономике

Путин указал на успехи России и Китая в экономике - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин указал на успехи России и Китая в экономике

Результаты России и Китая в экономике на фоне неурядиц на Западе в этой сфере подтверждают, что выбранный суверенный курс является правильным, заявил в интервью | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T06:51+0300

2024-05-15T06:51+0300

2024-05-15T06:51+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Результаты России и Китая в экономике на фоне неурядиц на Западе в этой сфере подтверждают, что выбранный суверенный курс является правильным, заявил в интервью агентству "Синьхуа" президент Владимир Путин."Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный", - подчеркнул глава государства.

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китай

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россия, китай