Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил глав пяти регионов⁠ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240515/putin-848175199.html
Путин назначил глав пяти регионов⁠
Путин назначил глав пяти регионов⁠ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин назначил глав пяти регионов⁠
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:23+0300
2024-05-15T11:08+0300
политика
владимир путин
губернаторы
курская область
тульская область
хабаровский край
кемеровская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_0024186647473611d71972c8dc3363f6.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Так, Алескей Беспрозванных, бывший замглавы Минпромторга, будет исполнять обязанности губернатора Калининградской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором. Его предшественник, Антон Алиханов, 14 мая был назначен министром промышленности и торговли.Бывший мэр Кемерова Илья Середюк станет врио губернатора Кемеровской области. Исполняющим обязанности губернатора Курской области станет замгубернатора Алексей Смирнов, губернатора Тульской области - Дмитрий Миляев.Кроме того, Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.
https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html
тульская область
хабаровский край
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4ce93c9e032c95f25c1fe0fde93e91a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, губернаторы, курская область, тульская область, хабаровский край, кемеровская область
Политика, Владимир Путин, губернаторы, Курская область, Тульская область, Хабаровский край, Кемеровская область
10:23 15.05.2024 (обновлено: 11:08 15.05.2024)
 
Путин назначил глав пяти регионов⁠

Путин назначил врио губернатора Кемеровской, Курской, Калининградской, Тульской областей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Так, Алескей Беспрозванных, бывший замглавы Минпромторга, будет исполнять обязанности губернатора Калининградской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором. Его предшественник, Антон Алиханов, 14 мая был назначен министром промышленности и торговли.
Бывший мэр Кемерова Илья Середюк станет врио губернатора Кемеровской области. Исполняющим обязанности губернатора Курской области станет замгубернатора Алексей Смирнов, губернатора Тульской области - Дмитрий Миляев.
Кроме того, Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров
Вчера, 22:58
 
ПолитикаВладимир ПутингубернаторыКурская областьТульская областьХабаровский крайКемеровская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала