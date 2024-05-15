https://1prime.ru/20240515/putin-848175199.html

Путин назначил глав пяти регионов⁠

Путин назначил глав пяти регионов⁠ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин назначил глав пяти регионов⁠

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:23+0300

2024-05-15T10:23+0300

2024-05-15T11:08+0300

политика

владимир путин

губернаторы

курская область

тульская область

хабаровский край

кемеровская область

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Так, Алескей Беспрозванных, бывший замглавы Минпромторга, будет исполнять обязанности губернатора Калининградской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором. Его предшественник, Антон Алиханов, 14 мая был назначен министром промышленности и торговли.Бывший мэр Кемерова Илья Середюк станет врио губернатора Кемеровской области. Исполняющим обязанности губернатора Курской области станет замгубернатора Алексей Смирнов, губернатора Тульской области - Дмитрий Миляев.Кроме того, Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.

https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html

тульская область

хабаровский край

кемеровская область

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владимир путин, губернаторы, курская область, тульская область, хабаровский край, кемеровская область