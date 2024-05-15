https://1prime.ru/20240515/putin-848175199.html
Путин назначил глав пяти регионов
Путин назначил глав пяти регионов - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин назначил глав пяти регионов
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:23+0300
2024-05-15T10:23+0300
2024-05-15T11:08+0300
политика
владимир путин
губернаторы
курская область
тульская область
хабаровский край
кемеровская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_0024186647473611d71972c8dc3363f6.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Так, Алескей Беспрозванных, бывший замглавы Минпромторга, будет исполнять обязанности губернатора Калининградской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором. Его предшественник, Антон Алиханов, 14 мая был назначен министром промышленности и торговли.Бывший мэр Кемерова Илья Середюк станет врио губернатора Кемеровской области. Исполняющим обязанности губернатора Курской области станет замгубернатора Алексей Смирнов, губернатора Тульской области - Дмитрий Миляев.Кроме того, Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.
https://1prime.ru/20240514/putin-848168855.html
тульская область
хабаровский край
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4ce93c9e032c95f25c1fe0fde93e91a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, губернаторы, курская область, тульская область, хабаровский край, кемеровская область
Политика, Владимир Путин, губернаторы, Курская область, Тульская область, Хабаровский край, Кемеровская область
Путин назначил глав пяти регионов
Путин назначил врио губернатора Кемеровской, Курской, Калининградской, Тульской областей
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Так, Алескей Беспрозванных, бывший замглавы Минпромторга, будет исполнять обязанности губернатора Калининградской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором. Его предшественник, Антон Алиханов, 14 мая был назначен министром промышленности и торговли.
Бывший мэр Кемерова Илья Середюк станет врио губернатора Кемеровской области. Исполняющим обязанности губернатора Курской области станет замгубернатора Алексей Смирнов, губернатора Тульской области - Дмитрий Миляев.
Кроме того, Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.
Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров