https://1prime.ru/20240515/putin-848203434.html

Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин

Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ

Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин

Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:59+0300

2024-05-15T15:59+0300

2024-05-15T16:14+0300

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир Путин."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", — сообщил президент.Кроме того, блок боевой работы, связанный с деятельностью Генерального штаба, сформирован и успешно функционирует.Ранее президент выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные задачи, так как быстро реагирует на все изменения.

https://1prime.ru/20240506/medvedev-847936359.html

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россия, генштаб, новости, владимир путин