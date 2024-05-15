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Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин
Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:59+0300
2024-05-15T16:14+0300
россия
генштаб
новости
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир Путин."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", — сообщил президент.Кроме того, блок боевой работы, связанный с деятельностью Генерального штаба, сформирован и успешно функционирует.Ранее президент выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные задачи, так как быстро реагирует на все изменения.
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россия, генштаб, новости, владимир путин
РОССИЯ, Генштаб, Новости, Владимир Путин
15:59 15.05.2024 (обновлено: 16:14 15.05.2024)
 
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин

Путин: изменений в Генштабе ВС России нет и не планируется

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир Путин.
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", — сообщил президент.
Кроме того, блок боевой работы, связанный с деятельностью Генерального штаба, сформирован и успешно функционирует.
Ранее президент выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные задачи, так как быстро реагирует на все изменения.
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