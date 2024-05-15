https://1prime.ru/20240515/putin-848203434.html
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин
Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:59+0300
2024-05-15T15:59+0300
2024-05-15T16:14+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир Путин."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", — сообщил президент.Кроме того, блок боевой работы, связанный с деятельностью Генерального штаба, сформирован и успешно функционирует.Ранее президент выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные задачи, так как быстро реагирует на все изменения.
https://1prime.ru/20240506/medvedev-847936359.html
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россия, генштаб, новости, владимир путин
РОССИЯ, Генштаб, Новости, Владимир Путин
Изменений в Генштабе не будет, заявил Путин
Путин: изменений в Генштабе ВС России нет и не планируется
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Изменений в Генеральном штабе ВС России нет и не планируется. Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил глава государства Владимир Путин.
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", — сообщил президент.
Кроме того, блок боевой работы, связанный с деятельностью Генерального штаба, сформирован и успешно функционирует.
Ранее президент выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные задачи, так как быстро реагирует на все изменения.
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