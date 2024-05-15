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Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых ВС
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых ВС - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых ВС
Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил. Об этом президент сообщил... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:08+0300
2024-05-15T16:08+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил. Об этом президент сообщил на встрече с командующими войсками военных округов."Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика", — сказал российский лидер.Путин также добавил, что изменения в облике очевидны. Кроме того, на новой должности секретаря Совбеза России Шойгу будет возглавлять комиссию ВПК, которая будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.Президент подчеркнул, что Шойгу, как никто другой, понимает важность обеспечения обязательств перед партнерами в сфере поставок вооружений и военной техники на внешний рынок, при этом приоритетом является обеспечение потребностей Вооруженных Сил.Сергей Шойгу с ноября 2012 года по май 2024 года занимал пост министра обороны. А до этого - посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
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РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых ВС
Путин выразил благодарность Шойгу за работу по строительству новых ВС
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил. Об этом президент сообщил на встрече с командующими войсками военных округов.
"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика", — сказал российский лидер.
Путин также добавил, что изменения в облике очевидны. Кроме того, на новой должности секретаря Совбеза России Шойгу будет возглавлять комиссию ВПК, которая будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
Президент подчеркнул, что Шойгу, как никто другой, понимает важность обеспечения обязательств перед партнерами в сфере поставок вооружений и военной техники на внешний рынок, при этом приоритетом является обеспечение потребностей Вооруженных Сил.
Сергей Шойгу с ноября 2012 года по май 2024 года занимал пост министра обороны. А до этого - посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
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