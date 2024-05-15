https://1prime.ru/20240515/putin-848206445.html
Путин провел совещание по развитию ОПК
Путин провел совещание по развитию ОПК - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел совещание по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса страны. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:40+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса страны.В рамках совещания глава государства отметил, что что планы по развитию не сокращаются даже в связи с проведением специальной военной операции. Он особенно подчеркнул важность обеспечения потребностей Вооруженных сил России в рамках СВО.Кроме того, Путин заявил о необходимости поддерживать готовность предприятий оборонного комплекса к увеличению выпуска гражданской продукции в рамках диверсификации. Он подчеркнул, что в любой момент они должны быть готовы к переходу на выпуск гражданской продукции в больших объемах."Нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать - хотя сделано немало - еще больше сделать для оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают работу по диверсификации", — отметил президент.На совещании с главой государства присутствовали заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента РФ Алексей Дюмин.
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РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин провел совещание по развитию ОПК
Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса России
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса страны.
В рамках совещания глава государства отметил, что что планы по развитию не сокращаются даже в связи с проведением специальной военной операции. Он особенно подчеркнул важность обеспечения потребностей Вооруженных сил России в рамках СВО.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддерживать готовность предприятий оборонного комплекса к увеличению выпуска гражданской продукции в рамках диверсификации. Он подчеркнул, что в любой момент они должны быть готовы к переходу на выпуск гражданской продукции в больших объемах.
"Нужно, без всяких преувеличений, еще больше сделать - хотя сделано немало - еще больше сделать для оборонных отраслей производства, но это при том, что эти предприятия продолжают работу по диверсификации", — отметил президент.
На совещании с главой государства присутствовали заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых ВС