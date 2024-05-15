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Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике
Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов применит свой опыт работы в экономической сфере. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:53+0300
2024-05-15T16:53+0300
2024-05-15T16:53+0300
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов применит свой опыт работы в экономической сфере."Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. Во вторник 14 мая Владимир Путин утвердил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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ПРАЙМ
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россия, андрей белоусов, владимир путин
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике
Путин: надеюсь, Белоусов как министр обороны применит опыт работы в экономике
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов применит свой опыт работы в экономической сфере.
"Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
Во вторник 14 мая Владимир Путин утвердил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.