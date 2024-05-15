https://1prime.ru/20240515/putin-848209090.html

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин надеется, что Белоусов применит в Минобороны свой опыт в экономике

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов применит свой опыт работы в экономической сфере. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:53+0300

2024-05-15T16:53+0300

2024-05-15T16:53+0300

россия

андрей белоусов

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_0024186647473611d71972c8dc3363f6.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов применит свой опыт работы в экономической сфере."Я сейчас сказал о том, что Денис Валентинович назначен первым заместителем. С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. Во вторник 14 мая Владимир Путин утвердил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России. Ранее он занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, андрей белоусов, владимир путин