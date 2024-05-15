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Путин прибыл с визитом в Пекин - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин прибыл с визитом в Пекин
Путин прибыл с визитом в Пекин - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин прибыл с визитом в Пекин
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T23:35+0300
2024-05-15T23:35+0300
политика
россия
китай
визит
си цзиньпин
харбин
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ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Государственный визит продлится два дня и пройдет в два этапа: 16 мая Путин будет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян. Программа первого дня будет очень насыщенной, важнее всего — общение лидеров, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вечером в четверг они пообщаются в неформальной обстановке - побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом, говорил Ушаков. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций. Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://1prime.ru/20240514/putin-848136076.html
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россия, китай, визит, си цзиньпин, харбин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, визит, Си Цзиньпин, Харбин
23:35 15.05.2024
 
Путин прибыл с визитом в Пекин

Путин прилетел в Пекин с первым зарубежным визитом после переизбрания

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.
Государственный визит продлится два дня и пройдет в два этапа: 16 мая Путин будет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.
Программа первого дня будет очень насыщенной, важнее всего — общение лидеров, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Вечером в четверг они пообщаются в неформальной обстановке - побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом, говорил Ушаков. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций.
Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.
Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина
14 мая, 10:31
В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙвизитСи ЦзиньпинХарбин
 
 
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