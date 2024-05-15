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Разрыв расширяется. В области РЭБ Россия оставила США далеко позади
Разрыв расширяется. В области РЭБ Россия оставила США далеко позади - 15.05.2024, ПРАЙМ
Разрыв расширяется. В области РЭБ Россия оставила США далеко позади
США уступают России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет немецкое издание Business Insider. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:41+0300
2024-05-15T12:41+0300
2024-05-15T12:59+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США уступают России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет немецкое издание Business Insider.Как отмечается, Россия десятилетиями вкладывалась в электромагнитные инновации, в то время как США сосредоточились на сборе разведданных.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак сообщает издание, на Украине российские средства РЭБ успешно подавляют американское оружие, переданное ВСУ.По мнению генерал-лейтенанта армии США Майка Нагаты, его страна отстает в возможностях радиоэлектронной борьбы.Подразделения РЭБ, которые путают или глушат электронные сигналы GPS, используемых для наведения оружия, сыграли ключевую роль в конфликте на Украине.Как отмечает издание, российские средства РЭБ доказали свою эффективность против различных видов оружия.США внимательно следят за этим конфликтом и ищут информацию о том, как улучшить свои системы РЭБ, говорится в статье.
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всу, рэб, россия, сша
ВСУ, Вооружения, РЭБ, РОССИЯ, США
Разрыв расширяется. В области РЭБ Россия оставила США далеко позади
BI: США отстали от России в развитии средств радиоэлектронной борьбы
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ.
США уступают России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет немецкое издание Business Insider
.
Как отмечается, Россия десятилетиями вкладывалась в электромагнитные инновации, в то время как США сосредоточились на сборе разведданных.
Как сообщает издание, на Украине российские средства РЭБ успешно подавляют американское оружие, переданное ВСУ.
По мнению генерал-лейтенанта армии США Майка Нагаты, его страна отстает в возможностях радиоэлектронной борьбы.
Подразделения РЭБ, которые путают или глушат электронные сигналы GPS, используемых для наведения оружия, сыграли ключевую роль в конфликте на Украине.
Как отмечает издание, российские средства РЭБ доказали свою эффективность против различных видов оружия.
США внимательно следят за этим конфликтом и ищут информацию о том, как улучшить свои системы РЭБ, говорится в статье.
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