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РФ переместилась на восьмое место в мире по объему валютных резервов

РФ переместилась на восьмое место в мире по объему валютных резервов - 15.05.2024, ПРАЙМ

РФ переместилась на восьмое место в мире по объему валютных резервов

Россия переместилась на восьмое место по объемам валютных резервов среди всех стран мира, следует из данных Всемирного совета по золоту, пишет "Известия". | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:32+0300

2024-05-15T14:32+0300

2024-05-15T14:48+0300

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россия переместилась на восьмое место по объемам валютных резервов среди всех стран мира, следует из данных Всемирного совета по золоту, пишет "Известия".По итогам первого квартала 2024 года валютные резервы России составили 424 миллиарда долларов. Ее опередили Саудовская Аравия (436 миллиардов долларов) и Гонконг (425 миллиардов долларов). Также выше РФ оказался Китай (3,3 триллиона долларов), Япония (1,2 триллиона долларов), Швейцария (794 миллиарда долларов), Индия (593 миллиарда долларов) и Тайвань (570 миллиарда долларов).По объемам золотовалютных резервов Россия также опустилась с шестого на восьмое место с показателем 590 миллиарда долларов (в четвертом квартале 2023 года — 598 миллиардов долларов).Одной из причин сокращения резервов РФ отмечают выделение средств на стабилизацию рубля и поддержку бюджета.Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с февраля 2022 года западные страны заблокировали около половины ЗВР Банка России — около 300 миллиардов долларов из 640 миллиардов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева.

https://1prime.ru/20240513/rezervy-848114765.html

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валютные резервы, золотовалютные резервы, банк россии, минфин, золото, россия