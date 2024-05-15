https://1prime.ru/20240515/rossiya-848178079.html
Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА
Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА - 15.05.2024, ПРАЙМ
Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА
Добыча нефти в России в апреле, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась с уровня марта на 150 тысяч баррелей в сутки и составила 9,3 | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:08+0300
2024-05-15T11:08+0300
2024-05-15T11:08+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась с уровня марта на 150 тысяч баррелей в сутки и составила 9,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Объем добычи нефти в России в апреле снизился на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,3 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в марте добыча нефти в России составляла 9,45 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в апреле, по оценкам МЭА, составил 10,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже, чем в марте (10,87 миллиона баррелей). Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, нефть, мэа
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, МЭА
Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА
МЭА: Россия в апреле понизила добычу нефти до 9,3 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась с уровня марта на 150 тысяч баррелей в сутки и составила 9,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Объем добычи нефти в России в апреле снизился на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,3 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в марте добыча нефти в России составляла 9,45 миллиона баррелей в сутки.
Общий объем добычи жидких углеводородов в России в апреле, по оценкам МЭА, составил 10,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже, чем в марте (10,87 миллиона баррелей).
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
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В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.