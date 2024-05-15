https://1prime.ru/20240515/rossiya-848178079.html

Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА

Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА - 15.05.2024, ПРАЙМ

Россия в апреле понизила добычу нефти, считает МЭА

Добыча нефти в России в апреле, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась с уровня марта на 150 тысяч баррелей в сутки и составила 9,3 | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:08+0300

2024-05-15T11:08+0300

2024-05-15T11:08+0300

энергетика

россия

нефть

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась с уровня марта на 150 тысяч баррелей в сутки и составила 9,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Объем добычи нефти в России в апреле снизился на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,3 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в марте добыча нефти в России составляла 9,45 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в апреле, по оценкам МЭА, составил 10,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже, чем в марте (10,87 миллиона баррелей). Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://1prime.ru/20240515/ekonomika-848174577.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, мэа