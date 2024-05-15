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Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году, теперь ждет роста на 2,9% по сравнению с осенним прогнозом увеличения на 1,6%, следует из весеннего... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:13+0300

2024-05-15T12:13+0300

2024-05-15T12:58+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году, теперь ждет роста на 2,9% по сравнению с осенним прогнозом увеличения на 1,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.Кроме того, ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,7% с ожидавшихся осенью 1,6%. В 2023 году рост экономики страны, по оценке ЕК, составил 3,6%.Инфляция в РФ прогнозируется на уровне 6,6% в 2024 году и 4,5% - в 2025 году, в 2023 году показатель составлял 5,9%, следует из доклада.

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ек, россия, ввп