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Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России - 15.05.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году, теперь ждет роста на 2,9% по сравнению с осенним прогнозом увеличения на 1,6%, следует из весеннего... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:13+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году, теперь ждет роста на 2,9% по сравнению с осенним прогнозом увеличения на 1,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.Кроме того, ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,7% с ожидавшихся осенью 1,6%. В 2023 году рост экономики страны, по оценке ЕК, составил 3,6%.Инфляция в РФ прогнозируется на уровне 6,6% в 2024 году и 4,5% - в 2025 году, в 2023 году показатель составлял 5,9%, следует из доклада.
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ек, россия, ввп
Экономика, ЕК, РОССИЯ, ВВП
12:13 15.05.2024 (обновлено: 12:58 15.05.2024)
 
Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России до 2,9 процента в 2024-2025 годах

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году, теперь ждет роста на 2,9% по сравнению с осенним прогнозом увеличения на 1,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.
Кроме того, ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,7% с ожидавшихся осенью 1,6%. В 2023 году рост экономики страны, по оценке ЕК, составил 3,6%.
Инфляция в РФ прогнозируется на уровне 6,6% в 2024 году и 4,5% - в 2025 году, в 2023 году показатель составлял 5,9%, следует из доклада.
 
ЭкономикаЕКРОССИЯВВП
 
 
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