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Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - 15.05.2024, ПРАЙМ
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:22+0300
2024-05-15T19:22+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. — помощник Президента Российской Федерации", — отмечается в тексте. Этим же указом прекратил полномочия членов набсовета советника президента, специального представителя президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина и главы Минздрава Михаила Мурашко.
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россия, минпромторг, ростех, владимир путин, указ президента рф
Кабмин, РОССИЯ, Минпромторг, Ростех, Владимир Путин, Указ президента РФ
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Путин включил Алиханова, Мантурова и Дюмина в наблюдательный совет "Ростеха"
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. — помощник Президента Российской Федерации", — отмечается в тексте.
Этим же указом прекратил полномочия членов набсовета советника президента, специального представителя президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина и главы Минздрава Михаила Мурашко.
Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга