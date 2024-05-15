https://1prime.ru/20240515/rostekh-848215015.html

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - 15.05.2024, ПРАЙМ

Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:22+0300

2024-05-15T19:22+0300

2024-05-15T19:22+0300

кабмин

россия

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владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин включены в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех", следует из указа президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), Алиханов А.А. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Дюмин А.Г. — помощник Президента Российской Федерации", — отмечается в тексте. Этим же указом прекратил полномочия членов набсовета советника президента, специального представителя президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина и главы Минздрава Михаила Мурашко.

https://1prime.ru/20240515/minpromtorg-848207942.html

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россия, минпромторг, ростех, владимир путин, указ президента рф