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В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков - 15.05.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков

Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:54+0300

2024-05-15T19:54+0300

2024-05-15T19:54+0300

экономика

россия

ростовская область

режим чс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — ПРАЙМ. Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его информации, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров при общей посевной площади в регионе в 4,9 миллиона гектаров. "Подписал распоряжение о введение с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", — написал глава региона в своем Telegram-канале. Данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются. Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.

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россия, ростовская область, режим чс