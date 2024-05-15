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В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков - 15.05.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков
Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:54+0300
2024-05-15T19:54+0300
экономика
россия
ростовская область
режим чс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — ПРАЙМ. Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его информации, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров при общей посевной площади в регионе в 4,9 миллиона гектаров. "Подписал распоряжение о введение с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", — написал глава региона в своем Telegram-канале. Данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются. Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.
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россия, ростовская область, режим чс
Экономика, РОССИЯ, Ростовская область, режим ЧС
19:54 15.05.2024
 
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоля Красноярского края
Поля Красноярского края - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — ПРАЙМ. Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, посевы пострадали на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его информации, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров при общей посевной площади в регионе в 4,9 миллиона гектаров.
"Подписал распоряжение о введение с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются. Для этого муниципалитеты должны будут направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.
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ЭкономикаРОССИЯРостовская областьрежим ЧС
 
 
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