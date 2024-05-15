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Рубль впервые одновременно занял больше 40% в экспорте и импорте России

Рубль впервые одновременно занял больше 40% в экспорте и импорте России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Рубль впервые одновременно занял больше 40% в экспорте и импорте России

Рубль в марте достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:42+0300

2024-05-15T13:42+0300

2024-05-15T13:49+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Рубль в марте достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно превысить 40% по обоим показателям, следует из данных ЦБ."Доля операций в рублях в экспортной выручке в марте выросла до 43,9% (в феврале – 39,1%), а в расчетах за импорт – до 40,8% (в феврале – 38,2%)", - говорится в документе Банка России.Согласно данным регулятора, предыдущий максимум по экспорту был в июне 2023 года - тогда доля рубля в экспортных операциях составила 43,6%. По импорту рекорд был зафиксирован в феврале, при этом ни разу российской валюте не удавалось занять долю выше 40%.В результате в марте рубль второй месяц подряд остается главной валютой во внешней торговле России.Одновременно ЦБ сообщил, что в марте экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран выросли и составили 14,2 и 8,7 миллиарда долларов соответственно против 12,3 и 8,3 миллиарда долларов в феврале. Однако регулятор не приводит долю этих валют во внешнеторговых операциях России.

https://1prime.ru/20240513/zarplata-848098764.html

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рубль, экспорт, импорт