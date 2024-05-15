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Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии

Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии - 15.05.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии

Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы относительно дефицита государственного бюджета Румынии, в нынешнем году он составит почти 7% ВВП, передает в среду... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:28+0300

2024-05-15T16:28+0300

2024-05-15T16:28+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы относительно дефицита государственного бюджета Румынии, в нынешнем году он составит почти 7% ВВП, передает в среду бухарестский телеканал Digi24.Осенью прошлого года Еврокомиссия отмечала, что в Румынии наблюдалась тенденция снижения дефицита до 5,3% ВВП в 2024 году."Несмотря на рост экономики в этом году до 3,3%, дефицит бюджета году 6,9% ВВП, а в 2025-м выйдет и на 7% ВВП. Скромные перспективы роста среди основных торговых партнеров ЕС влияют на экспорт, в то время как импорт ускоряется, что приведет к отрицательному вкладу экспорта в рост ВВП и ухудшению дефицита счета текущих операций", - цитирует телеканал доклад ЕК.СМИ отмечает, что из-за кредитов, которые берет Бухарест в последнее время, государственный долг Румынии увеличится с 48,8% ВВП в 2023 году до 51% ВВП.Эксперты в Румынии отмечают, что дефицит бюджета играет значительную роль в доступе к европейским фондам, и Бухарест уже не раз требовал поблажек, обращая внимание на то, что он оказывает помощь как Кишиневу, так и Киеву на их пути в Евросоюз.

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румыния, ек, госбюджет, новости