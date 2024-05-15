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Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии - 15.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240515/rumyniya-848205642.html
Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии
Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии
Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы относительно дефицита государственного бюджета Румынии, в нынешнем году он составит почти 7% ВВП, передает в среду... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:28+0300
2024-05-15T16:28+0300
экономика
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы относительно дефицита государственного бюджета Румынии, в нынешнем году он составит почти 7% ВВП, передает в среду бухарестский телеканал Digi24.Осенью прошлого года Еврокомиссия отмечала, что в Румынии наблюдалась тенденция снижения дефицита до 5,3% ВВП в 2024 году."Несмотря на рост экономики в этом году до 3,3%, дефицит бюджета году 6,9% ВВП, а в 2025-м выйдет и на 7% ВВП. Скромные перспективы роста среди основных торговых партнеров ЕС влияют на экспорт, в то время как импорт ускоряется, что приведет к отрицательному вкладу экспорта в рост ВВП и ухудшению дефицита счета текущих операций", - цитирует телеканал доклад ЕК.СМИ отмечает, что из-за кредитов, которые берет Бухарест в последнее время, государственный долг Румынии увеличится с 48,8% ВВП в 2023 году до 51% ВВП.Эксперты в Румынии отмечают, что дефицит бюджета играет значительную роль в доступе к европейским фондам, и Бухарест уже не раз требовал поблажек, обращая внимание на то, что он оказывает помощь как Кишиневу, так и Киеву на их пути в Евросоюз.
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румыния, ек, госбюджет, новости
Экономика, РУМЫНИЯ, ЕК, госбюджет, Новости
16:28 15.05.2024
 
Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии

Digi24: Еврокомиссия ухудшила прогнозы по дефициту госбюджета Румынии

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы относительно дефицита государственного бюджета Румынии, в нынешнем году он составит почти 7% ВВП, передает в среду бухарестский телеканал Digi24.
Осенью прошлого года Еврокомиссия отмечала, что в Румынии наблюдалась тенденция снижения дефицита до 5,3% ВВП в 2024 году.
"Несмотря на рост экономики в этом году до 3,3%, дефицит бюджета году 6,9% ВВП, а в 2025-м выйдет и на 7% ВВП. Скромные перспективы роста среди основных торговых партнеров ЕС влияют на экспорт, в то время как импорт ускоряется, что приведет к отрицательному вкладу экспорта в рост ВВП и ухудшению дефицита счета текущих операций", - цитирует телеканал доклад ЕК.
СМИ отмечает, что из-за кредитов, которые берет Бухарест в последнее время, государственный долг Румынии увеличится с 48,8% ВВП в 2023 году до 51% ВВП.
Эксперты в Румынии отмечают, что дефицит бюджета играет значительную роль в доступе к европейским фондам, и Бухарест уже не раз требовал поблажек, обращая внимание на то, что он оказывает помощь как Кишиневу, так и Киеву на их пути в Евросоюз.
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ЭкономикаРУМЫНИЯЕКгосбюджетНовости
 
 
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