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Сенатор призвал закрыть пробел в законе по провозу вещей в самолете

Сенатор призвал закрыть пробел в законе по провозу вещей в самолете - 15.05.2024, ПРАЙМ

Сенатор призвал закрыть пробел в законе по провозу вещей в самолете

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился в Минтранс РФ с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:39+0300

2024-05-15T16:39+0300

2024-05-15T16:39+0300

россия

авиаперевозки

багаж

закон

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился в Минтранс РФ с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в салон самолета вещи, превышающих нормы ручной клади. "Согласно части 2 статьи 106 Воздушного кодекса РФ, пассажир воздушного судна имеет право на бесплатный провоз ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами", — написал Гибатдинов в обращении. Согласно п.133 Федеральных авиационных правил, сверх нормы, установленной перевозчиком и без взимания дополнительной платы, пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак; букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка, костюм; устройство для переноса ребенка; лекарственные препараты; костыли; товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту.Сенатор добавил, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади". "Такое требование создает возможность для авиакомпании недобросовестно отказывать пассажирам в праве провоза данных предметов сверх нормы ручной клади ввиду фактического требования соответствовать габаритам, установленным компанией, под которые некоторые предметы не могут подходить ввиду особенностей формы. …(Прошу – прим. ред.) рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные авиационные правила изменений, препятствующих ограничению прав пассажиров. В случае необходимости внесения изменений в ФЗ, регулирующее пассажирские авиационные перевозки, просьба сообщить о требуемых поправках", — резюмировал парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиаперевозки, багаж, закон