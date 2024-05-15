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Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Бывший министр обороны России, занявший пост секретаря Совета Безопасности России Сергей Шойгу знает потребности российских Вооруженных сил, как никто другой,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:46+0300
2024-05-15T16:46+0300
2024-05-15T16:46+0300
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Бывший министр обороны России, занявший пост секретаря Совета Безопасности России Сергей Шойгу знает потребности российских Вооруженных сил, как никто другой, считает президент страны Владимир Путин."Сергей Кужугетович Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил", - сказал глава государства во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.Глава государства выразил уверенность в том, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств. По его словам, в обязанности секретаря Совбеза будет входить работа в рамках комиссий ВПК, работа с иностранными партнерами России по выполнению контрактных обязательств по поставкам вооружений.
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россия, владимир путин, сергей шойгу
РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Шойгу знает потребности вооруженных сил, заявил Путин
Путин: Шойгу, как никто другой, знает потребности вооруженных сил
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Бывший министр обороны России, занявший пост секретаря Совета Безопасности России Сергей Шойгу знает потребности российских Вооруженных сил, как никто другой, считает президент страны Владимир Путин.
"Сергей Кужугетович Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил", - сказал глава государства во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Глава государства выразил уверенность в том, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств. По его словам, в обязанности секретаря Совбеза будет входить работа в рамках комиссий ВПК, работа с иностранными партнерами России по выполнению контрактных обязательств по поставкам вооружений.