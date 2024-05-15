https://1prime.ru/20240515/shveytsariya-848202492.html

МИД Швейцарии раскрыл, почему Россию не пригласили на мирную конференцию

МИД Швейцарии раскрыл, почему Россию не пригласили на мирную конференцию - 15.05.2024, ПРАЙМ

МИД Швейцарии раскрыл, почему Россию не пригласили на мирную конференцию

Россия не получила приглашение на конференцию по Украине, потому что она продолжает говорить о своей незаинтересованности. Об этом телерадиокомпании RTS заявил... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:37+0300

2024-05-15T15:37+0300

2024-05-15T15:37+0300

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ЖЕНЕВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия не получила приглашение на конференцию по Украине, потому что она продолжает говорить о своей незаинтересованности. Об этом телерадиокомпании RTS заявил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо."Мы не приглашали ее (РФ - ред.), потому что она продолжает говорить, что ей это не интересно. Мы находимся в стадии подготовки, мы не будем заключать мир как таковой в Бюргенштоке, но мы действительно хотели бы начать процесс, в котором участвует Россия, поэтому мы поддерживаем с ней контакты", — сказал он.Согласно данным Бидо, сейчас 50 из 160 приглашенных стран откликнулись положительно на приглашение, большинство из них - это европейские страны. Он также выразил желание увидеть на конференции представителей как можно большего количества южных стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоры по Украине без участия России не имеют смысла. Киев наложил запрет на переговоры на законодательном уровне, между тем Россия готова к переговорам, и требования Москвы известны.В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.

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швейцария, украина, новости, россия