https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848215828.html
СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости - 15.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Премьер Словакии Роберт Фицо по-прежнему находится в операционном зале, у него кровоизлияние в брюшную полость, сообщает портал Standard. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:49+0300
2024-05-15T19:49+0300
2024-05-15T19:55+0300
происшествия
роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо по-прежнему находится в операционном зале, у него кровоизлияние в брюшную полость, сообщает портал Standard. “У премьера кровоизлияние в брюшную полость”, — уточняет портал.По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость. Отмечается, что врачи пока не могут остановить кровотечение, открывшееся в результате ранения.“Премьер Словакии Роберт Фицо, по информации издания Dennik N, всё ещё в операционной. В больницу, которая находится в городе Банска-Быстрица, его доставили вертолетом еще до 16.00 (17.00 мск)”, — говорится в сообщении издания. После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
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роберт фицо, словакия
Происшествия, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Standard: у премьера Словакии Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ.
Премьер Словакии Роберт Фицо по-прежнему находится в операционном зале, у него кровоизлияние в брюшную полость, сообщает портал Standard
.
“У премьера кровоизлияние в брюшную полость”, — уточняет портал.
По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость. Отмечается, что врачи пока не могут остановить кровотечение, открывшееся в результате ранения.
“Премьер Словакии Роберт Фицо, по информации издания Dennik N, всё ещё в операционной. В больницу, которая находится в городе Банска-Быстрица, его доставили вертолетом еще до 16.00 (17.00 мск)”, — говорится в сообщении издания.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.
Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо