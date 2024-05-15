https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217031.html

МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим

МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим - 15.05.2024, ПРАЙМ

МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим

Премьер Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, его состояние критическое, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T20:45+0300

2024-05-15T20:45+0300

2024-05-15T21:21+0300

происшествия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, его состояние критическое, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал глава МВД.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.

https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html

словакия

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словакия, роберт фицо