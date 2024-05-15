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МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим - 15.05.2024, ПРАЙМ
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МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим - 15.05.2024, ПРАЙМ
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
Премьер Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, его состояние критическое, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:45+0300
2024-05-15T21:21+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, его состояние критическое, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал глава МВД.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html
словакия
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словакия, роберт фицо
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
20:45 15.05.2024 (обновлено: 21:21 15.05.2024)
 
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим

МВД Словакии: в Фицо выстрелили 5 раз, его состояние критическое

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, его состояние критическое, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал глава МВД.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.
По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
16:12
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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