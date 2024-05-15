https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо - 15.05.2024, ПРАЙМ
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T21:32+0300
2024-05-15T21:32+0300
2024-05-15T21:32+0300
происшествия
словакия
мвд
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам. "Это покушение было политически мотивировано", — сказал Шутай-Эшток журналистам. Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявляет, что "не согласен с политикой правительства". Как утверждает телеканал, на видео подозреваемый в покушении на Фицо, которого задержала полиция.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
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словакия, мвд, роберт фицо
Происшествия, СЛОВАКИЯ, МВД, Роберт Фицо
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
МВД Словакии: покушение на Фицо совершили по политическим мотивам
БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо произошло по политическим мотивам.
"Это покушение было политически мотивировано", — сказал Шутай-Эшток журналистам.
Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявляет, что "не согласен с политикой правительства". Как утверждает телеканал, на видео подозреваемый в покушении на Фицо, которого задержала полиция.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.