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Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ
Премьер Словакии Роберт Фицо после операции находится в искусственной коме, сообщил телеканал ТА3. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T23:04+0300
2024-05-15T23:04+0300
2024-05-15T23:04+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо после операции находится в искусственной коме, сообщил телеканал ТА3. "Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, критической кровопотери не произошло.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html
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словакия, роберт фицо
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ
СМИ: премьера Словакии после операции ввели в состояние искусственной комы
БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо после операции находится в искусственной коме, сообщил телеканал ТА3.
"Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, критической кровопотери не произошло.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.
По данным источников портала Standard
, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо