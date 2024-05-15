https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848218326.html

Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

Премьер Словакии Роберт Фицо после операции находится в искусственной коме, сообщил телеканал ТА3. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T23:04+0300

2024-05-15T23:04+0300

2024-05-15T23:04+0300

происшествия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо после операции находится в искусственной коме, сообщил телеканал ТА3. "Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, критической кровопотери не произошло.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу.По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.Нападавший задержан. Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.

https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html

словакия

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словакия, роберт фицо