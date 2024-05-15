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"Идет к гибели быстрее, чем ожидали". На Западе осознали правду об Украине
"Идет к гибели быстрее, чем ожидали". На Западе осознали правду об Украине - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Идет к гибели быстрее, чем ожидали". На Западе осознали правду об Украине
Гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, и тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении лишний раз это демонстрирует, пишет итальянское издание... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:15+0300
2024-05-15T11:15+0300
2024-05-15T11:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, и тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении лишний раз это демонстрирует, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.Так, автор статьи пишет, что российские войска существенно превосходят украинские, которые уже намного слабее, чем были два года назад. По его словам, инвестиции в военные действияпривели не к "освобождению" Украины, а к ее разрушению.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель FQ отмечает, что президент России Владимир Путин на фоне продолжающихся обстрелов ВСУ Белгорода проводит самое масштабное наступление на Харьковском направлении, задействовав при этом порядка 50 тысяч солдат. По словам авторы статьи, этого количества военных недостаточно, чтобы взять Харбковскую область, поэтому стратегия Путина заключается в другом.Согласно предположению журналиста, стратегия российского лидера может заключаться как в постепенном наращивании числа солдат, так и в намерении сокрушить украинские позиции этими 50 тысячами. Он добавил, что дисбаланс между российскими и украинскими Вооруженными силами настолько велика, что Москва может позволить себе использовать несколько стратегий.Издание пишет, что с учетом положения дел в Европе могут прислушаться к призыву Макрона направить войска НАТО на Украину. Представители европейской элиты, такие как канцлер Германии Олаф Шольц или премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что не отправят своих военных на Украину ни при каких обстоятельствах. В этой связи, по мнению автора статьи, если Макрону удастся убедить своих коллег поступить так, то это станет еще одной роковой ошибкой НАТО в украинском конфликте.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
"Идет к гибели быстрее, чем ожидали". На Западе осознали правду об Украине
FQ: Украина движется к гибели быстрее, чем ожидали на Западе
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, и тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении лишний раз это демонстрирует, пишет
итальянское издание IL Fatto Quotidiano.
Так, автор статьи пишет, что российские войска существенно превосходят украинские, которые уже намного слабее, чем были два года назад. По его словам, инвестиции в военные действияпривели не к "освобождению" Украины, а к ее разрушению.
Обозреватель FQ отмечает, что президент России Владимир Путин на фоне продолжающихся обстрелов ВСУ Белгорода проводит самое масштабное наступление на Харьковском направлении, задействовав при этом порядка 50 тысяч солдат. По словам авторы статьи, этого количества военных недостаточно, чтобы взять Харбковскую область, поэтому стратегия Путина заключается в другом.
Согласно предположению журналиста, стратегия российского лидера может заключаться как в постепенном наращивании числа солдат, так и в намерении сокрушить украинские позиции этими 50 тысячами. Он добавил, что дисбаланс между российскими и украинскими Вооруженными силами настолько велика, что Москва может позволить себе использовать несколько стратегий.
Издание пишет, что с учетом положения дел в Европе могут прислушаться к призыву Макрона направить войска НАТО на Украину. Представители европейской элиты, такие как канцлер Германии Олаф Шольц или премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что не отправят своих военных на Украину ни при каких обстоятельствах. В этой связи, по мнению автора статьи, если Макрону удастся убедить своих коллег поступить так, то это станет еще одной роковой ошибкой НАТО в украинском конфликте.