https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html

Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине, пишет СМИ

Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине, пишет СМИ

Россия своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в бою заставляет беспокоиться администрацию президента... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:57+0300

2024-05-15T11:57+0300

2024-05-15T13:01+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в бою заставляет беспокоиться администрацию президента США Джо Байдена, сообщает издание New York Times.Обозреватель газеты отмечает, что Белый дом обеспокоен успехами Вооруженных сил России в борьбе с американским вооружением. По словам автора материала, таким образом Москва набирает импульс, чтобы изменить "траекторию" конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно информации статьи, поставленные Киеву западные артиллерия и беспилотники уже выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, "которые появились на поле боя поздно, но оказались на удивление эффективными". Кроме того, обозреватель делает акцент на том, что Москва сумела "обмануть приемники GPS, мешая наведению украинского оружия", в том числе различных ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, которые Вашингтон начал поставлять Украине в 2023 году. В Белом доме царит волнение в том числе потому, что Россия извлекает много опыта из конфликта и теперь осознает, какое оржие показало свою эффективность, а какое нет. Ранее итальянское издание IL Fatto Quotidiano сообщало, что гибель Украины приближается быстрее, чем ожидалось, и тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении лишний раз это демонстрирует.

https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848178339.html

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россия, украина, нато, сша