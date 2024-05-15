https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848190881.html
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 15.05.2024, ПРАЙМ
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/31/843133185_27:0:1972:1094_1920x0_80_0_0_5309d5652aa22f5c23acb850340505f3.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим мнением в эфире Redacted британский военный аналитик Александр Меркурис."Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — возмутился эксперт.Кроме того, как отметил Меркурис, нынешняя ситуация на фронте как никогда демонстрирует тяжелое положение украинской армии. Ранее издание New York Times писало, что своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в борьбе с американским вооружением Россия заставляет беспокоиться администрацию президента США Джо Байдена.
https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/31/843133185_270:0:1729:1094_1920x0_80_0_0_95ad74996337c0fa64adf80cf5765552.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Британский эксперт Меркурис: оборона ВСУ рушится под напором ВС России