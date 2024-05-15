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Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 15.05.2024, ПРАЙМ
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим мнением в эфире Redacted британский военный аналитик Александр Меркурис."Деревни занимают одну за другой &lt;…&gt;. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — возмутился эксперт.Кроме того, как отметил Меркурис, нынешняя ситуация на фронте как никогда демонстрирует тяжелое положение украинской армии. Ранее издание New York Times писало, что своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в борьбе с американским вооружением Россия заставляет беспокоиться администрацию президента США Джо Байдена.
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россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
13:02 15.05.2024
 
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Британский эксперт Меркурис: оборона ВСУ рушится под напором ВС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим мнением в эфире Redacted британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — возмутился эксперт.
Кроме того, как отметил Меркурис, нынешняя ситуация на фронте как никогда демонстрирует тяжелое положение украинской армии.
Ранее издание New York Times писало, что своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в борьбе с американским вооружением Россия заставляет беспокоиться администрацию президента США Джо Байдена.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине, пишет СМИ
11:57
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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