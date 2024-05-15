https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848190881.html

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 15.05.2024, ПРАЙМ

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:02+0300

2024-05-15T13:02+0300

2024-05-15T13:02+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина находится в самом шатком с начала российской спецоперации положении, а оборона ВСУ постепенно рушится под напором российской армии, поделился своим мнением в эфире Redacted британский военный аналитик Александр Меркурис."Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — возмутился эксперт.Кроме того, как отметил Меркурис, нынешняя ситуация на фронте как никогда демонстрирует тяжелое положение украинской армии. Ранее издание New York Times писало, что своими активными наступательными движениями в Харьковском направлении и технологическими успехами в борьбе с американским вооружением Россия заставляет беспокоиться администрацию президента США Джо Байдена.

https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html

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россия, украина, сво, всу