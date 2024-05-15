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США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - 15.05.2024, ПРАЙМ
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США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - 15.05.2024, ПРАЙМ
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:08+0300
2024-05-15T15:08+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - сообщил политик. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
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россия, сша, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВО
15:08 15.05.2024
 
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© AFP / Ziv Koren
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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - сообщил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.
В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАСВО
 
 
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