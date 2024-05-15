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США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове - 15.05.2024, ПРАЙМ
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:08+0300
2024-05-15T15:08+0300
2024-05-15T15:08+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - сообщил политик. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВО
США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Украина "детально и в срочном порядке" рассматривают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове, рассказал в среду америкаский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", - сообщил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.
В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине, пишет СМИ