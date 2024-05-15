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В США заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
В США заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского - 15.05.2024, ПРАЙМ
В США заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впали в открытое противостояние в вопросе Харькова, поделился... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:26+0300
2024-05-15T16:26+0300
2024-05-15T16:26+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впали в открытое противостояние в вопросе Харькова, поделился мнением в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Сейчас идет открытая вражда между Будановым и генералом Сырским. По всей видимости, они по отдельности отправились в Харьков, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану", — сообщил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, Меркурис сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины торопятся отправить подкрепление на Харьковское направление. При этом эксперт обратил внимание на то, что речь идет о подразделениях, собранных наспех из военных с разных участков фронта.Военный аналитик отметил, что не понимает, каким образом в спешке собранные силы без совместной подготовки и, возможно, четких структур командования могут кого-то сдержать.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
В США заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
Меркурис: между Будановым и Сырским идет открытая борьба из-за Харькова
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ.
Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впали в открытое противостояние в вопросе Харькова, поделился мнением в своем блоге
на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
"Сейчас идет открытая вражда между Будановым и генералом Сырским. По всей видимости, они по отдельности отправились в Харьков, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану", — сообщил он.
Так, Меркурис сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины торопятся отправить подкрепление на Харьковское направление. При этом эксперт обратил внимание на то, что речь идет о подразделениях, собранных наспех из военных с разных участков фронта.
Военный аналитик отметил, что не понимает, каким образом в спешке собранные силы без совместной подготовки и, возможно, четких структур командования могут кого-то сдержать.
* Внесен в список террористов и экстремистов.