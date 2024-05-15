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США дополнительно направят Украине два миллиарда долларов - 15.05.2024, ПРАЙМ
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США дополнительно направят Украине два миллиарда долларов
США дополнительно направят Украине два миллиарда долларов - 15.05.2024, ПРАЙМ
США дополнительно направят Украине два миллиарда долларов
Соединенные Штаты планируют передать Украине доволнительные два миллиарда долларов. Об этом 15 мая рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:47+0300
2024-05-15T14:47+0300
россия
сша
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют передать Украине доволнительные два миллиарда долларов. Об этом 15 мая рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
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россия, сша, украина, энтони блинкен
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Энтони Блинкен
14:47 15.05.2024
 
США дополнительно направят Украине два миллиарда долларов

Блинкен: США направят два миллиарда долларов на производство оружия на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Э. Блинкен
Госсекретарь США Э. Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют передать Украине доволнительные два миллиарда долларов. Об этом 15 мая рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне шаткого положения ВСУ на фронте Украина оказывает давление на США с целью получить разрешение атаковать российские территории с помощью американского вооружения.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАЭнтони Блинкен
 
 
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