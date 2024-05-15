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В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом
В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом - 15.05.2024, ПРАЙМ
В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом
Баржа столкнулась с мостом, ведущим на остров Пеликан в штате Техас в США, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям округа Галвестон. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T22:40+0300
2024-05-15T22:40+0300
2024-05-15T22:40+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Баржа столкнулась с мостом, ведущим на остров Пеликан в штате Техас в США, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям округа Галвестон. "Примерно в 10:00 (18.00 мск - ред.) баржа, принадлежащая Martin Petroleum, столкнулась с мостом Пеликан Айленд, который соединяет острова Галвестон и Пеликан", — сообщает управление в соцсети Х. При этом на опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролёт. Движение транспортных средств по мосту приостановлено, отмечают в ведомстве. Также приостановлено и движение судов. Власти оценивают степень повреждения моста. Похожее ЧП случилось в штате Мэриленд в марте, где обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз. При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, всё указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
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сша, техас, мост, чрезвычайное положение
Происшествия, США, ТЕХАС, мост, Чрезвычайное положение
В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом
В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом
ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Баржа столкнулась с мостом, ведущим на остров Пеликан в штате Техас в США, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям округа Галвестон.
"Примерно в 10:00 (18.00 мск - ред.) баржа, принадлежащая Martin Petroleum, столкнулась с мостом Пеликан Айленд, который соединяет острова Галвестон и Пеликан", — сообщает управление в соцсети Х.
При этом на опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролёт.
Движение транспортных средств по мосту приостановлено, отмечают в ведомстве. Также приостановлено и движение судов. Власти оценивают степень повреждения моста.
Похожее ЧП случилось в штате Мэриленд в марте, где обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз. При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, всё указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший мост