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Суд в Москве вернул "дочке" Airbus ее заявление о банкротстве

Суд в Москве вернул "дочке" Airbus ее заявление о банкротстве - 15.05.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве вернул "дочке" Airbus ее заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы вернул ООО "Эйрбас Рус", российской структуре европейского авиастроительного концерна Airbus, ее заявление о собственном банкротстве,... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:55+0300

2024-05-15T08:55+0300

2024-05-15T08:55+0300

россия

airbus

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул ООО "Эйрбас Рус", российской структуре европейского авиастроительного концерна Airbus, ее заявление о собственном банкротстве, следует из опубликованного определения суда. Заявление "дочки" Airbus поступило в суд в декабре, оно оставлялось без движения из-за ряда процессуальных нарушений и к рассмотрению так и не было принято. В конце апреля от компании поступило ходатайство о возвращении заявления. Ранее в сообщении на Федресурсе о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Эйрбас Рус" указывало своим единственным кредитором ООО "Технодром". Суды двух инстанций в Москве в 2023 году по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре. В суде кассационной инстанции ООО "Эйрбас Рус" и ООО "Технодром" в феврале заключили мировое соглашение. Как следует из постановления арбитражного суда Московского округа, по исполнительному листу "Эйрбас Рус" выплатила "Технодрому" около 122 миллионов рублей, а от притязаний на сумму около 82 миллионов рублей взыскатель отказался. Стороны также договорились, что "воздушное судно Eurocopter ЕС 130… и (или) его годные остатки остается собственностью ООО "Технодром" в том виде, в котором оно существует на момент подписания настоящего мирового соглашения". Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

https://1prime.ru/20240507/airbus--847962900.html

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россия, airbus