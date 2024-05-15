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РФПИ и Haiwei инвестируют в первый на Дальнем Востоке терминал для СУГ

РФПИ и Haiwei инвестируют в первый на Дальнем Востоке терминал для СУГ - 15.05.2024, ПРАЙМ

РФПИ и Haiwei инвестируют в первый на Дальнем Востоке терминал для СУГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая Haiwei инвестируют в проект строительства первого на Дальнем Востоке морского терминала по... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:33+0300

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ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая Haiwei инвестируют в проект строительства первого на Дальнем Востоке морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) в порту Советская Гавань до 7 миллиардов рублей, общая стоимость проекта составит около 30 миллиардов рублей, сообщил фонд. О том, что фонд объявит о соответствующем проекте с подобными стоимостью и инвестициями, ранее в среду сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке РФ (порт Советская Гавань, Хабаровский край) морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общая стоимость проекта, который реализует ООО "Компания Ремсталь", составляет порядка 30 миллиардов рублей. РФПИ и Haiwei инвестируют до 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении РФПИ. Соответствующее объявление состоялось в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай. "Современный высокотехнологичный терминал с удобным расположением сократит логистические издержки, время отгрузки потребителям и удовлетворит растущий спрос на российские СУГ. Таким образом, РФПИ продолжает последовательную реализацию инвестиционной стратегии развития российской инфраструктуры на Дальнем Востоке: ранее совместно с китайскими партнерами фонд профинансировал более 70% строительства и запуск первого в истории железнодорожного моста между Россией и Китаем через реку Амур", - прокомментировал Дмитриев. На первоначальном этапе общая мощность терминала прогнозируется на уровне 1 миллион тонн СУГ в год. Как уточняет РФПИ, рынками станут Китай и другие страны АТР. Терминал с возможностью круглогодичного экспорта будет принимать СУГ (пропан, бутан и их смеси), доставленные по железной дороге, а затем хранить и перегружать на газовозы. Предполагается, что с учетом перевалки других видов грузов, помимо СУГ, мощность терминала может увеличиться до 10 миллионов тонн ежегодно, отметили в РФПИ. Haiwei - одна из ведущих промышленных компаний в Китае, специализируется на производстве различных видов упаковочных материалов, элементов для электронных устройств и аккумуляторов.

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