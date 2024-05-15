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Траты россиян на покупки в интернете выросли на 40%

Траты россиян на покупки в интернете выросли на 40% - 15.05.2024, ПРАЙМ

Траты россиян на покупки в интернете выросли на 40%

Траты россиян на покупки в интернете за первый квартал текущего года составили 1,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T07:15+0300

2024-05-15T07:15+0300

2024-05-15T07:15+0300

экономика

онлайн-торговля

акит

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете за первый квартал текущего года составили 1,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%, из них более 97% пришлось на отечественные онлайн-магазины, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж заметно увеличилась: по итогам года она составляла 13,5%, после первого квартала 2024 года - 14,9%. "Объем российской интернет-торговли в первом квартале 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 трлн рублей. Почти 97% всех покупок приходится на российские компании интернет-торговли. При этом рост онлайн-продаж в отдельных регионах в 2-3 раза превысил общероссийские показатели", - заявили в АКИТ. Абсолютными рекордсменами роста стали Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ - совокупные показатели увеличения объемов составили там 65,6% и 68% соответственно, а показатели роста каждого отдельного субъекта в этих округах выше 50%. "Тенденция на усиление роли регионов в онлайн-торговле сегодня становится все более наглядной, также, как и возможности e-commerce в доставке огромного ассортимента товаров для жителей всей страны, независимо от географии их проживания. Большую роль в этом сыграла активность самих компаний интернет-торговли, развитие логистической инфраструктуры в регионах страны, а также налаживание эффективных партнерских связей и коллабораций", - подчеркнул президент ассоциации Артем Соколов. Однако на данный момент топ-10 регионов по объемам онлайн-продаж остался прежним: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Свердловская область, Нижегородская область, Самарская область, Татарстан, Красноярский край. Неизменной осталась и первая пятерка самых популярных товаров в интернете. Так, на первом месте цифровая и бытовая техника, на нее приходится 15,1% от всех покупок (281 миллиард рублей), далее мебель и товары для дома - 14,9% (277 миллиардов), одежда и обувь - 14,6% (271 миллиард), продукты питания - 13,8% (257 миллиардов), товары для красоты и здоровья - 7,6% (142 миллиарда).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

онлайн-торговля, акит