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В ЦБ анонсировали проект акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ анонсировали проект акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов
В ЦБ анонсировали проект акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов - 15.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ анонсировали проект акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов
Банк России в ближайшее время опубликует проект нормативного акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию или не полностью... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:53+0300
2024-05-15T11:18+0300
банк россии
бумаги
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время опубликует проект нормативного акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию или не полностью раскрывающих ее, при этом уровень листинга сохранится, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В апреле ЦБ сообщал, что обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ."Нужно признать, что в ближайшее время мы не сможем вернуться к полному раскрытию информации. Мы должны искать баланс между раскрытием информации и прозрачностью... Мы предложили тему обособления - это компромисс некоторый. Обособление будет для тех эмитентов, которые раскрывают информацию меньше определенного минимума, который защищает права инвесторов", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."При этом будет сохраняться уровень листинга... В ближайшее время мы собираемся опубликовать проект нормативного правового акта... и внести изменения в законодательство", - добавила она.
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бумаги
Банк России, бумаги
10:53 15.05.2024 (обновлено: 11:18 15.05.2024)
 
В ЦБ анонсировали проект акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов

ЦБ РФ скоро опубликует проект об обособлении бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время опубликует проект нормативного акта об обособлении на бирже бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию или не полностью раскрывающих ее, при этом уровень листинга сохранится, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В апреле ЦБ сообщал, что обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ.
"Нужно признать, что в ближайшее время мы не сможем вернуться к полному раскрытию информации. Мы должны искать баланс между раскрытием информации и прозрачностью... Мы предложили тему обособления - это компромисс некоторый. Обособление будет для тех эмитентов, которые раскрывают информацию меньше определенного минимума, который защищает права инвесторов", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"При этом будет сохраняться уровень листинга... В ближайшее время мы собираемся опубликовать проект нормативного правового акта... и внести изменения в законодательство", - добавила она.
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