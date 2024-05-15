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Счетная палата анонсировала проверки цен у ИТ-компаний

Счетная палата анонсировала проверки цен у ИТ-компаний - 15.05.2024, ПРАЙМ

Счетная палата анонсировала проверки цен у ИТ-компаний

Новый глава СП Борис Ковальчук напомнил, что мораторий завершился: "Это было правильно, но надо теперь посмотреть".

2024-05-15T13:17+0300

2024-05-15T13:17+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершился, пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, считает новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук. Выступая перед сотрудниками контрольного ведомства, Ковальчук назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности Счетной палаты. "Но надо разбираться с ценообразованием", – заявил он. "Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT- компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять", – сказал Ковальчук. Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков. "Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора. Такие примеры есть", - заявил Ковальчук.

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россия, счетная палата, новости